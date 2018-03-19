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19.03.2018,  
10:48
Текст: Светлана Цыганкова

"Убийцам подлодок" добавят боевых возможностей

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Противолодочные самолеты Ил-38Н получат на вооружение прицельно-поисковую систему "Новелла". Как сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе "Авиационного комплекса им. Ильюшина", эта система значительно повысит возможности самолета по радиоэлектронной разведке, поиску и уничтожению подлодок условного противника.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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О новой поисковой системе говорил чуть раньше и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он заявил, что благодаря "Новелле", модернизированный Ил-38Н увеличит свои боевые способности в четыре раза. Прицельно-поисковая система ведет поиск по магнитному, шумовому, инфракрасному полям. Она дает возможность самолету не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.

Модернизируют строевые самолеты до уровня Ил-38Н на ПАО "Ил". Как сообщают в пресс-службе авиакомплекса, прицельно-навигационный комплекс "Новелла-П-38" засекает воздушные цели на расстоянии до 90 километров, надводные - до 320, а подводные может засекать даже сквозь лед.

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