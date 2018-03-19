Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

В Москве на 92-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, Георгий Мосолов.

С 1953 по 1962 годы Георгий Константинович был тест пилотом КБ МиГ. Он первым поднял в небо 18 опытных истребителей, участвовал в испытаниях МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, освоил более 50 типов самолетов, установил шесть мировых рекордов (три из них - абсолютные) и три абсолютных рекорда СССР. Мосолов был заслуженным мастером спорта и дружил с Юрием Гагариным.

- От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате, - приводит пресс-служба РСК "МиГ" слова генерального директора корпорации Ильи Тарасенко.

Фотографии пилота в гермошлеме часто публиковались за рубежом, многие годы он был лицом советской реактивной авиации. Часть рекордов зафиксирована на первых опытных образцах знаменитого сверхзвукового истребителя МиГ-21.

- Георгий Константинович не раз попадал в сложнейшие ситуации, но благодаря хладнокровию и опыту всегда сохранял опытные машины. Проводил он главным образом испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов, - рассказали в корпорации.

Золотую звезду Героя Мосолову вручили в 1960 году - за мужество и героизм, проявленные на испытаниях. Летчик награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной звезды, медалью "За боевые заслуги" и другими.