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19.03.2018 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вечная Пассажирка

В Москве показали оперу о столкновении памяти палача и жертвы
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
В Москве в рамках фестиваля "Золотая Маска" прозвучала несколько раз показанная в Екатеринбурге и раз в Варшаве знаменитая "Пассажирка" - поставленная в уральской столице опера Мечислава Вайнберга по повести Зофьи Посмыш. Здесь сошлось несколько событий. Музыка Мечислава Вайнберга - польского и советского композитора - спустя много лет соединяется с повестью Зофьи Посмыш, эту музыку породившую. (Композитор сам так ни разу и не услышал вдохновившую его повесть в жанре оперы.)
Фото: Сергей Гутник / РГ Лиза, плывущая с мужем-дипломатом в Бразилию, встретила пассажирку, узнавшую в ней надзирателя Освенцима. Фото: Сергей Гутник / РГ
Лиза, плывущая с мужем-дипломатом в Бразилию, встретила пассажирку, узнавшую в ней надзирателя Освенцима. Фото: Сергей Гутник / РГ

Повесть, написанная во времена Варшавского договора, со всеми политическими политкорректностями того времени (и Холокост в ней - страдание интернациональных узников, а не трагедия еврейского народа, и русская героиня с русскими песнями - на почетном художественном месте) неожиданно пересекается с нервными вопросами современных журналистов на пресс-конференциях, ставят ли в "эпоху санкций" польские театры российские оперы и продолжатся ли польские проекты на российских сценах? И наконец сама тема памяти об Освенциме - о жертвах и трагедии, которую не забыть, - неожиданно тонко и точно звучит в старомодной социалистической радиопьесе (повесть написана по ее следам). А строки из Элюара "Если заглохнет эхо их голосов, то мы погибнем" звучат в абсолютном душевном унисоне - и для поляков, и для россиян.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Творчество Мечислава Вайнберга принадлежит к нашему общему культурному наследию", - сказал, приветствуя московскую премьеру, посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. Для Польши Вайнберг очень важная фигура. В бежавшем от фашизма в Советский Союз композиторе, вся семья которого погибла в концлагере в Травниках, всегда несомненно чувствовалось влияние польской культуры. И звал он себя всегда на польский лад - Метек. Для России же, ставшей в свой советский период домом спасения для композитора, также важно осознавать себя главной сценой его музыкальной биографии. " Люди моего поколения воспитывались на фильмах о войне. Мы не представляем себя без знаменитой картины "Летят журавли", а в ней звучит как раз музыка Вайнберга", - напомнил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В наше время, когда тема памяти, по замечанию польского посла, "хуже, чем популярна - она модна", есть искус все запутать. Но музыка Вайнберга и сама его судьба и фигура подсказывают нам, что он понимал что-то, не подлежащее истрачиванию. Идея постановки этой оперы родилась в 2012 году и стала больше чем спектаклем - целым проектом, включающим выставки, концерты, дни памяти. В воскресенье презентовался DVD-диск оперы, по мнению режиссера Тадеуша Штрасбергера, возвращающего ей "живость восприятия". Кстати, в репертуарах семи оперных театров Польши обязательна российская опера - и не по разнарядке. А звучание музыки Вайнберга в России продлевает польское культурное влияние. "Кровью не распишусь, но когда посол Польши является глубоким знатоком русской культуры, это подтверждает, что наше культурное сотрудничество продолжится", - подчеркнул Михаил Швыдкой.

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