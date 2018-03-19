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19.03.2018 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесли приговор банде грабителей магазинов и складов

Текст: Татьяна Воробьева
В Екатеринбурге вынесли приговор членам группировки, которые два года грабили ювелирные магазины и склады техники на Урале и в Перми.

Как передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, деятельность бандитов началась в 2015 году. Тогда один из них задумал разбойное нападение, купил все для этого необходимое (перчатки, оружие) и принялся наблюдать за объектом. Впоследствии именно он вел учет награбленного и занимался его продажей. Его сообщник занимался вербовкой соучастников для совершения преступления.

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"В сентябре 2015 года банда напала на ювелирный магазин: они связали и оставили в подсобке сотрудниц, похитили украшения и системный блок на сумму более 6 миллионов рублей. В ноябре глава группировки привлек к "работе" оперативного дежурного отдела полиции - тот предоставил информацию о складе компьютерной техники. В декабре сообщники вынесли оттуда товаров на сумму более миллиона рублей. В январе 2016 года был ограблен ювелирный в Перми", - сообщили в облпрокуратуре.

В марте 2016 года подсудимые напали на сотрудника банка, офис которого находился в Доме культуры "Химмаш". Тогда один из членов банды выстрелил из пистолета в контролера ДК, а полицейский, находившийся на дежурстве, направил коллег-правоохранителей по ложному следу.

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"Выявили, задержали и изобличили грабителей сыщики угрозыска и подразделения собственной безопасности при силовой поддержке СОБР. Сотрудники полиции установили личность 61-летнего участника группы по прозвищу "Дед": он порядка двадцати лет провел в колониях, на его счету - убийство и свыше 400 квартирных краж. Вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями", - прокомментировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Чкаловский районный суд вынес обвинительные приговоры всем шестерым участникам группировки. Самые большие сроки у организатора банды и его открывшего стрельбу подельника - 14 и 16 лет в колонии строгого режима соответственно. Бывший оперативный дежурный осужден на 12 лет. Еще один член банды получил шесть лет колонии, и двое оставшихся - по 9 с половиной лет.

"Всего в группе было девять соучастников, один из которых полностью признал свою вину (его уголовное дело рассматривалось отдельно и он также приговорен к реальному лишению свободы), еще двое подельников были привлечены ранее к уголовной ответственности за разбойные нападения в Екатеринбурге", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Среднего Урала.

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