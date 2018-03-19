В течении недели западные СМИ мусолят историю отравления С.Скрипаля, однако без доказательств и без фактов.

Показательно привести пример биографии известного германского химика Фрица Габера, который изобрел и первым в мире осуществил на производстве каталитический метод синтеза аммиака из атмосферного азота и водорода, за что в 1918 ему была присуждена Нобелевская премия. В настоящее время аммиак широко применяют во всех странах мира, получая минеральные удобрения, краски, пластики, топливо, взрывчатку, полупродукты.

Фриц Габер (Fritz Haber, 1868-1934 ), был пионером в практическом применении химии, с 1911 года он руководил лабораторией в институте физической химии в Берлине и разрабатывал Боевые Отравляющие Вещества ( БОВ ) а также защитные маски с фильтром, первые противогазы. На основе массово выпускаемого в Германии хлора в 1914 году им было разработано отравляющее вещество. 22 апреля 1915 года впервые в истории применено боевое отравляющее химическое вещество под Ипром, 160 тонн жидкого хлора (газ Иприт) отравили позиции французов и канадцев, в результате 5 000 человек погибли, еще 15 000 стали инвалидами. Началась эра применения оружия массового поражения - химическая гонка вооружений.

31 мая 1915 года 260 тонн жидкого хлора обрушились на позиции русской армии, в результате трех немецких атак погибло 25 000 солдат и офицеров русской армии, многие тысячи стали инвалидами. Необходимо отметить такую подробность : сам автор изобретения Фриц Габер лично присутствовал во время боевого применения своего "детища". Ф.Габер, не останавливаясь на достигнутом, продолжает новую разработку: газ Фосген, который применили немецкие войска 19 декабря 1915 года.

Необходимо сказать: Россия никогда в своей тысячелетней истории не применяла отравляющие вещества против людей, а "демократическая" Британия атаковала немцев смесью хлора с фосгеном в июле 1916.

Следующая разработка "талантливого" ученого, горчичный газ, которым можно было заряжать артиллерийские снаряды, технология убийства людей совершенствовалась: 12 июля 1917 немцы начали обстреливать англичан снарядами с горчичным газом которых изготовили более миллиона. До конца войны 100 000 человек погибло от горчичного газа. Кайзер Вильгельм присвоил Ф. Габеру звание капитана "за заслуги".

В начале 1920-х годов в институте Габера был разработан инсектицид ЦИКЛОН-Б, который потом применялся фашистами в газовых камерах концлагерей для убийства людей, в целях промышленного-конвейерного геноцида.

После прихода к власти фашистов в 1933 году, в Германии начались гонения на евреев, и ученый Ф.Габер был вынужден эмигрировать. Он умер в Швейцарии, а все члены его семьи уничтожены в фашистских концлагерях газом ЦИКЛОН-Б, изобретенным ученым Германии.

Так закончился жизненный путь лауреата Нобелевской премии, который добровольно выбрал себе военное направление в химии. Этой типичной биографией хотелось предостеречь западных ученых ХХI века применяющих свои таланты в военных целях.

В ХХI веке в России с сожалением констатируем факт отсутствия книг и мемориалов про достижения отечественных ученых создавших основы Строительных Материалов Будущего для всего Мира и построивших самые уникальные сооружения из железобетона, но наоборот на западе почти ежегодно публикуют толстые фолианты о "достижениях" упомянутого выше Фрица Габера, сегодня в ФРГ работают: институт названный его именем Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft в Берлине и Мюнхене и его заводы в Кельне. Всемирные законы открытые впервые 90 лет назад отечественным ученым П.А.Ребиндером ( 1898-1972 ) определенные тогда как Физическая-Химия, но теперь их называют : "Interfase" по-английски и "Schnittstelle" по-немецки.

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