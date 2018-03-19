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19.03.2018,  
09:49
Текст: Светлана Цыганкова

Российский флот пополнится подлодками четвертого поколения

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В Военно-морском флоте России наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшее время станет группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев газете "Красная звезда" .

Фото: РГ
Главком ВМФ рассказал об атомных подлодках четвертого поколения

Атомные подводные лодки четвертого поколения "Ясень" и "Ясень-М" уже находятся в составе Северного флота. Они выполняют все боевые задачи в удаленных районах Мирового океана. И выполняют их успешно.

По словам главнокомандующего Владимира Королева, а интервью газете он дал в преддверии 60-летия атомного подводного флота Российской Федерации, строительство подлодок данного проекта будет продолжено и они поступят на вооружение как Северного, так и Тихоокеанского флотов. До 2020 года планируется построить семь субмарин "Ясень", шесть из которых - по модернизированному проекту 885М.

"Ясень" и "Ясень-М" - это серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Головная субмарина проекта - "Северодвинск" уже вошла в состав Северного флота. Подводная скорость субмарин этого проекта - 31 узел, надводная - 16. Рабочая глубина - 520 метров, а предельная - 600. Автономность плавания - 100 суток. Экипаж - 64 человека. Вооружение - торпедно-минное и ракетное, в том числе крылатые ракеты "Оникс" или "Калибр".

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