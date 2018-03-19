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19.03.2018 20:27
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту дебоша на борту самолета из Гоа

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку сообщений СМИ о дебоше в рейсовом самолете Москва - Гоа. По результатам ведомство примет процессуальное решение, сообщается на сайте управления. 

Фото: depositphotos.com
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Согласно информации СМИ, дебош произошел 16 марта. Некий молодой человек, который летел вместе с тремя девушками, злоупотребил алкоголем и начал выяснять отношения с одной из сопровождавших его дам. В частности, он разбросал по салону ее вещи, сопровождая выходку криками. В результате дебошир улегся в проходе между рядами кресел и уснул.

"СК России и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", - напомнили в ведомстве.

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