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19.03.2018,  
11:20
Текст: Алексей Брусилов

Танки Т-72 с "Гадюками" вступили в бой под Дамаском

Против террористов в районе Восточная Гута применены танки Т-72АВ с ночными тепловизионными прицелами Viper ("Гадюка"). Изображения таких боевых машин появились в Сети.

В ноябре 2016 года, когда впервые стало известно о подобной модернизации бронетанковой техники правительственных войск, многие эксперты не поверили этой информации. Дескать, страна лежит в развалинах, какие уж тут могут быть разработки высокотехнологичной техники?

Однако, как оказалось, специалисты сирийского научно-исследовательского центра смогли все-таки создать тепловизионный прицел. Конечно, он целиком собран из зарубежных комплектующих, и производство ведется небольшими партиями.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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По некоторым данным, до сих пор имеются существенные проблемы с надежностью, но Viper гораздо эффективнее использовавшегося ранее ТПН-3-49. Так, дальность обнаружения составляет 4 км, распознавания - 1,5-2 км. При этом возможно обнаружение замаскированных целей, а также объектов, скрывающихся за дымовыми завесами и облаками пыли.

Устаревшее советское прицельное устройство могло видеть противника в пассивном режиме на дистанции всего лишь 500 м. При этом качество изображение катастрофически ухудшалось из-за различных помех, вроде вспышек выстрелов, пламени пожаров или света встречных фар.

При помощи инфракрасного осветителя дальность можно было увеличить до 1300 м, но противник легко обнаруживал танк при помощи своих ночных прицелов. К тому же, как видно на изображении, прожекторы очень уязвимы для пуль и осколков и после участия в интенсивных боевых действиях быстро выходят из строя.

В настоящее время Viper также устанавливают на модернизированные Т-55МВ, которые активно участвуют в боях.

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