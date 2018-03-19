В ДТП в Мексике пострадали 11 французских туристов

В результате дорожно-транспортного происшествия в мексиканском Канкуне ранения получили 11 французских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма штата Кинтана-Роо.

Туристический микроавтобус перевернулся в воскресенье на трассе неподалеку от Канкуна. Всего в нем находились 18 туристов из Франции.

Иностранцы возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Юкатан и Чьяпас. По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением микроавтобусом.