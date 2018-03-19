В Швеции назвали наиболее перспективные военные разработки России

Истребитель пятого поколения Су-57

По словам авиаэксперта и руководитель научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума, Су-57 - это самый лучший истребитель, который производится в мире на сегодняшний день.

Эксперт сравнил новинку с американскими F-22 Raptor, производство которых было свернуто еще в 2011 году. "T-50 - это истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть незаметным для радаров. Именно в этом отношении он, возможно, и не так хорош, как F-22, но все равно фантастически хорош. А во всех остальных областях, насколько можно судить, он американскому самолету не уступает", - заявил Блум.

Среди преимуществ российского истребителя были упомянуты ракеты класса "воздух-воздух" K-77M, которые превосходят американские аналоги по максимальной дальности применения. Преимущество в маневренности, которое обеспечивается мультивекторными соплами, делает Су-57 лучшим самолетом для ближнего воздушного боя.

Шведский эксперт также сравнил российский самолет с истребителем четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. "У Gripen фантастическая маневренность и невероятная поворотливость, но T-50, вероятно, лучший в мире самолет чисто аэродинамически", - отметил Блум.

Танк Т-14 "Армата"

Новый российский танк Т-14 в статье Aftonbladet назвали "самым бронированным монстром, который когда-либо катился по земле".

В качестве подтверждения этих слов используется доклад офицера британской разведки, часть которого была опубликована в The Telegraph: "Без преувеличения "Армата" - это наиболее выдающийся революционный шаг в развитии танковых конструкций как минимум за последние полвека".

В первую очередь шведы отметили, что экипаж нового танка имеет повышенные шансы выжить в бою благодаря необитаемой башне с дистанционно управляемым орудием и изолированной бронекамере, в которой находятся танкисты. Также отмечается, что экипаж Т-14 состоит из трех человек, в то время как в состав экипажа шведского Stridsvagn 122 (лицензионный немецкий танк Леопард 2А5) входят четверо военнослужащих.

Правда, последний пункт вызывает некоторое удивление, ведь заряжающих в отечественных танках нет уже довольно давно - со времен Т-64А.

В качестве еще одного преимущества нового танка указана 125-мм гладкоствольная пушка 2A82-1M, способная совершать 10-12 выстрелов в минуту. Кроме того, существуют планы по оснащению Т-14 152-мм пушкой.

Самым инновационным элементом танка шведы считают активную защиту, с помощью которой машина может обнаруживать приближающиеся противотанковые ракеты и сбивать их в автоматическом режиме. Эта система, пишет Aftonbladet, может сделать целое поколение противотанковых комплексов, в том числе американский Javelin, абсолютно бесполезным.

Между тем в статье сказано, что Т-14 пока не является основным боевым танком российской армии, ведь его производство только начинается.

Беспилотный подводный аппарат c ядерным зарядом

Полностью автономная подводная торпеда с ядерными боеголовками - так в шведской газете охарактеризовали новую российскую разработку, о которой президент РФ Владимир Путин рассказал в Послании Федеральному собранию. Считается, что этот подводный беспилотный аппарат может произвести взрыв, который не только уничтожит прибрежные населенные пункты, но и накроет большие территории радиоактивной волной.

Особо отмечается, что большая часть информации об этой новейшей разработке пока не подтверждена официально.

Также в статье упоминается комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, о котором также стало известно из Послания президента Федеральному собранию.