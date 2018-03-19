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19.03.2018,  
12:57
Текст: Николай Грищенко

Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков

В Сирии военнослужащие правительственных войск перехватили крупную партию оружия, боеприпасов и снаряжения для террористов в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.

Фото: Алексей Филлипов/ТАСС
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По словам представителя сирийской разведки, кроме вооружений боевики должны были получить оборудование для спутниковой связи, а также медикаменты и снаряжение. Часть оборудования и экипировки была произведена в США.

В ролике продолжительностью около двух минут показаны снайперские винтовки, снаряды для танковых орудий, гранатометы, а также большое количество боеприпасов. На дымовых гранатах, предназначенных для боевиков, были замечены надписи "Солсбери Англия".

Среди стрелкового оружия преобладают копии автоматов Калашникова и советских крупнокалиберных пулеметов. Часть пистолетов снабжена самодельными глушителями.

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