Видео: В Сирии перехватили грузовик с иностранным оружием для боевиков

В Сирии военнослужащие правительственных войск перехватили крупную партию оружия, боеприпасов и снаряжения для террористов в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.

По словам представителя сирийской разведки, кроме вооружений боевики должны были получить оборудование для спутниковой связи, а также медикаменты и снаряжение. Часть оборудования и экипировки была произведена в США.

В ролике продолжительностью около двух минут показаны снайперские винтовки, снаряды для танковых орудий, гранатометы, а также большое количество боеприпасов. На дымовых гранатах, предназначенных для боевиков, были замечены надписи "Солсбери Англия".

Среди стрелкового оружия преобладают копии автоматов Калашникова и советских крупнокалиберных пулеметов. Часть пистолетов снабжена самодельными глушителями.