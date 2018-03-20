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Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

Новость 20.03.2018, 17:50 | Текст: Олег Усков

Самый скромный из The Beatles и один из двух оставшихся в живых участников легендарной ливерпульской четверки, наш любимый Ринго посвящен в рыцари.

Как сообщает сегодня BBC, соответствующая торжественная церемония прошла в Букингемском дворце. В рыцари 77-летнего Старра посвятил герцог Кембриджский Уильям.

Уточнено, что рыцарское звание Ринго получил за свой вклад не только в музыку, но и как видный благотворитель.

Фото: kinopoisk.ru
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На церемонии присутствовала и жена музыканта, актриса Барбара Бах.

Как отметил Ринго, его посвящение в первую очередь означает признание всего того, что им и его коллегами было сделано. И ему действительно приятно, и это для него многое значит. А что касается полученной медали, то теперь он непременно станет цеплять ее на каждый завтрак - пошутил музыкант.

О том, что Старра посвятят, стало известно в конце прошлого года. Предполагалось, что это случится сразу после Нового года, в январе. Но позже церемония была перенесена.

Отметим, что Пол Маккартни был посвящен в рыцари еще 21 год назад.

Ричард Старки родился в 1940-м. Официально стал один из "битлов" летом 1962-го. После распада группы записал два десятка неброских, симпатичных сольных пластинок.

Появляется в двух десятках анимационных, документальных и художественных картин. Например, в "Алисе в Стране чудес" 1985-го, в комедии 81-го "Пещерный человек", на которой и познакомился с Бах, в "Листомании" Расселла и "Воде" - с Майклом Кейном.   

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