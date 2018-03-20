Белый дом планирует "продолжать диалог с Россией"

Диалог Белого дома с Россией, несмотря на требования части американских политиков прекратить контакты, будет продолжен, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, "есть ряд важных тем, которые нам нужно обсуждать".

"Мы не согласны с тем, что нам не следует говорить с Россией", - передает ТАСС комментарий Сандерс на реплику Джона Маккейна.

Одиозный сенатор ранее раскритиковал Дональда Трампа за поздравление Владимиру Путину с победой на выборах.

"Есть ряд важных тем, которые нам нужно обсуждать, - убеждена Сандерс. - И именно поэтому президент Трамп намерен продолжать вести диалог".