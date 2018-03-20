Дмитрий Медведев поздравил Александра Городницкого с 85-летним юбилеем

Дмитрий Медведев поздравил поэта, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки России с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Правительства РФ.

"Вы - уникальный человек, ученый с душой поэта, исследователь, путешественник. Ваше творчество, и научное, и литературное, - это поиск и вдохновение, рифма и музыка. Своей поэзией и прозой, научными монографиями вы подтверждаете, что талант не имеет границ. И если делать все с любовью, увлеченно, от души, то результат получается блистательный", - говорится в поздравлении.

Александр Моисеевич Городницкий - ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Участник более 20 рейсов научно-исследовательских судов в различные районы Мирового Океана. Автор порядка 240 научных работ и восьми монографий, посвященных геологии и геофизике океанического дна.

Городницкий известен также как поэт и бард. Он является одним из основоположников авторской песни и лауреатом Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель искусств России.

