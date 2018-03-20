Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
20 марта 2018 г. 14:20
"Родина"

Дмитрий Медведев поздравил Александра Городницкого с 85-летним юбилеем

Дмитрий Медведев поздравил поэта, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки России с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Правительства РФ.

Фото: из личного архива
Александр Городницкий - о тайнах Атлантиды, ленинградской блокаде и 60-х

"Вы - уникальный человек, ученый с душой поэта, исследователь, путешественник. Ваше творчество, и научное, и литературное, - это поиск и вдохновение, рифма и музыка. Своей поэзией и прозой, научными монографиями вы подтверждаете, что талант не имеет границ. И если делать все с любовью, увлеченно, от души, то результат получается блистательный", - говорится в поздравлении.

Фото: Куксин Сергей/РГ
Александр Городницкий: В России отпала необходимость в авторской песне

Александр Моисеевич Городницкий - ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Участник более 20 рейсов научно-исследовательских судов в различные районы Мирового Океана. Автор порядка 240 научных работ и восьми монографий, посвященных геологии и геофизике океанического дна.

Городницкий известен также как поэт и бард. Он является одним из основоположников авторской песни и лауреатом Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель искусств России.
 

Темы дня:
1941-1945
1941-1945
Каким было соотношение сил СССР и Германии к 22 июня 1941 года
1941-1945
1941-1945
22 июня 1941: Что на самом деле знал Сталин
Фильмы Родины
Фильмы Родины
О мифах и реалиях фильма "Движение вверх" рассказывает капитан сборной СССР
Кухня Родины
Кухня Родины
Как были устроены холодильники наших предков
#ученые
#поэты
Поэт Венедикт Март оставил свидетельства звериной жестокости оккупантов
12.03.2018 Cудьбы

Подводные кладбища острова Русский

Интервентский "зной в обломках", по Венедикту Марту, рыскал и сжигал. Но по сей день фактически не рассказана история созданного интервентами на острове Русском концентрационного лагеря, который просуществовал вплоть до октября 1922 года

Домашний архив: "Едят меня всякие серые..." - бросил Твардовский чинушам
08.02.2018 Домашний архив

Твардовский и "Волки"

Январский номер "Литературки" вышел с этими стихами Твардовского, до сего дня разобранными на цитаты. Гранка же с авторской правкой - свидетельство взыскательности к себе большого поэта, но и как знак немилосердного времени в истории отечественной литературы

Николай Андреев написал книгу о Владимире Высоцком и его эпохе
25.01.2018 Cудьбы

Владимир Высоцкий. Добрый вожак

Журналист Николай Андреев 30 лет собирал и изучал все, что выходило в СМИ о Высоцком. Результатом стала книга "Жизнь Высоцкого". Андреев не считает себя классическим биографом, но уверен, что сумел понять, почему Высоцкий остается современником даже тем, кто родился после его ухода

#Александр Городницкий
Александр Городницкий - о тайнах Атлантиды, ленинградской блокаде и 60-х
05.07.2017 Cудьбы

Александр Городницкий. Атлант

О тайнах Атлантиды, ленинградской блокаде и хрущевской оттепели "Родина" поговорила с бардом и ученым, профессором Александром Городницким, которому сегодня исполнилось 85 лет. С днем рождения, Александр Моисеевич!

Александр Городницкий: В России отпала необходимость в авторской песне
21.03.2013 Музыка

Поэту Александру Городницкому исполнилось 80 лет

Поэт и геофизик Александр Городницкий отмечает 80 лет. Из них более полувека он пишет стихи и песни, подхваченные сотнями тысяч слушателей. "Сегодня в России отпала необходимость в авторской песни, но за границей она становится для молодежи замечательным средством обучения русскому языку. Там, где родители поют авторскую песню, ее начинают петь дети - и начинают понимать, что такое русская культура", - рассказал он

Юрий Лепский: Городницкий пел о лагерных людях и горе неправедного суда
18.03.2013 Стиль жизни

Александр Городницкий. Перелетные ангелы

Юрий Лепский: Городницкий пел о лагерных людях и горе неправедного суда