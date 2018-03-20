Фото: бывшая жена Сергея Безрукова изменилась до неузнаваемости
52-летняя актриса Ирина Безрукова, бывшая супруга человека-с-тысячью-лиц Сергея Безрукова, выложила в своем Instagram богатое фото.
На котором выглядит стильно, красиво, строго, на манер голливудских див, и… малоузнаваемо.
Фото - это «маленькая жизнь», это небольшая «новая роль»)) Это прекрасное настроение, когда собирается профессиональная и лёгкая команда! Спасибо за радость общения, и за ваш талант!! @irina_bezrukova_official Безрукова Stylist, Hairdresser: @ruslantatyanin, @vaanpavel 💇🏻♀️ Make-up: @nick_ivanoff 💄 Stylist: @katyaveselova_💃🏻 Photo: @enisey 👏👏 Clothes: @peonymoscow Accessories: @magiamanus @armanibeauty @tom_ford_official_russia
"Фото - это "маленькая жизнь", это небольшая "новая роль")) Это прекрасное настроение, когда собирается профессиональная и легкая команда!" - подписала Ирина, выразив уважение своей команде фотографов, стилистов и визажистов, и в самом деле потрудившихся на славу.
В комментариях подписчики воспевают Ирину, сравнивают с Моникой Беллуччи, называют "королевой" и удивляются, как мог Сергей упустить этакую очевидную красу. Предлагая артисту покусать себя за локти.
Ирина Безрукова (в первом замужестве - Ливанова) родилась в Ростове-на-Дону. Кинодебют - 1990 год, эпизод в "Московской красавице".
Безруков и Ирина, ушедшая к нему от актера Игоря Ливанова, заключили брак в 2000-м, долгое время радовали глаз и расстались в 2015-м. После чего Сергей объявил о своей новой женитьбе - на режиссере Анне Матисон.