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Фото: бывшая жена Сергея Безрукова изменилась до неузнаваемости

Новость 20.03.2018, 18:11 | Текст: Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

52-летняя актриса Ирина Безрукова, бывшая супруга человека-с-тысячью-лиц Сергея Безрукова, выложила в своем Instagram богатое фото.

На котором выглядит стильно, красиво, строго, на манер голливудских див, и… малоузнаваемо.

"Фото - это "маленькая жизнь", это небольшая "новая роль")) Это прекрасное настроение, когда собирается профессиональная и легкая команда!" - подписала Ирина, выразив уважение своей команде фотографов, стилистов и визажистов, и в самом деле потрудившихся на славу. 

В комментариях подписчики воспевают Ирину, сравнивают с Моникой Беллуччи, называют "королевой" и удивляются, как мог Сергей упустить этакую очевидную красу. Предлагая артисту покусать себя за локти.

Ирина Безрукова (в первом замужестве - Ливанова) родилась в Ростове-на-Дону. Кинодебют - 1990 год, эпизод в "Московской красавице".

Безруков и Ирина, ушедшая к нему от актера Игоря Ливанова, заключили брак в 2000-м, долгое время радовали глаз и расстались в 2015-м. После чего Сергей объявил о своей новой женитьбе - на режиссере Анне Матисон.

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