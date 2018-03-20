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20.03.2018,  
18:06
Текст: Сергей Птичкин

Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех усовершенствовал комплекс "Смерч 2" для стрельбы противолодочными ракетами комплекса "Запад". Модернизация затронула малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих одной установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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"В последнее время российские военные корабли все чаще выполняют задачи в самых отдаленных районах мирового океана. Во время походов наши надводные корабли сопровождают иностранные субмарины. В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны - ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты", - отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде.

Отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 м. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время.

Ракета безопасна при хранении, оснащена тремя ступенями предохранения, которые последовательно снимаются во время движения ракеты. В планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.

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