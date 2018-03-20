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20.03.2018 07:28
Рубрика: Экономика

Компания Харви Вайнштейна объявила себя банкротом

Компания Weinstein Company скандального продюсера Харви Вайнштейна объявила себя банкротом. Активы организации будут проданы венчурной фирме Lantern Capital за 300 миллионов долларов.

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Ранее группа инвесторов намеревалась купить Weinstein Company за 500 миллионов долларов, но сделка сорвалась из-за начала разбирательства в отношении компании, передает ТАСС.

Руководство Weinstein Company столкнулось с трудностями после скандала, связанного с домогательствами со стороны Вайнштейна. С обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин.

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