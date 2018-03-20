Компания Харви Вайнштейна объявила себя банкротом

Компания Weinstein Company скандального продюсера Харви Вайнштейна объявила себя банкротом. Активы организации будут проданы венчурной фирме Lantern Capital за 300 миллионов долларов.

Ранее группа инвесторов намеревалась купить Weinstein Company за 500 миллионов долларов, но сделка сорвалась из-за начала разбирательства в отношении компании, передает ТАСС.

Руководство Weinstein Company столкнулось с трудностями после скандала, связанного с домогательствами со стороны Вайнштейна. С обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин.