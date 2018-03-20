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20.03.2018,  
08:27
Текст: Антон Валагин

Красоту и мощь подводного флота России показали на видео

В честь Дня подводника Минобороны России опубликовало зрелищное видео о работе самой малозаметной и грозной составляющей Военно-морского флота РФ.

- 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей - подводные лодки, а в состав Российского флота включены 10 подводных лодок. 15 июля 1996 года издан приказ ГК ВМФ № 253, которым был учрежден профессиональный праздник "День моряка-подводника", - рассказали в военном ведомстве.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Российский флот пополнится подлодками четвертого поколения

Начинается и заканчивается ролик пусками ракет из-под воды. Это не случайно - в составе ВМФ РФ практически не осталось субмарин, вооруженных одними торпедами. Многоцелевые подлодки несут на борту крылатые ракеты "Гранит", "Оникс" и высокоточные "Калибры", атомные подводные крейсеры стратегического назначения вооружены баллистическими ракетами "Синева", "Булава" и "Лайнер".

В кадре появляются новейшие атомные субмарины проектов "Борей" и "Ясень", дизель-электрическая "Варшавянка" - несмотря на скромные размеры, она тоже вооружена "Калибром" и лодки Черноморского флота продемонстрировали у берегов Сирии умение применять это оружие. Показаны погружения и всплытия кораблей, работа экипажей.

- С праздником! Пусть число погружений всегда равняется числу всплытий! Да хранит вас Бог! -  пишут в комментариях к видео.

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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