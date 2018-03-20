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Полиция провоцировала Харви Вайнштейна на домогательства

Новость 20.03.2018, 17:47 | Текст: Олег Усков
Фото: AP Photo/ John Carucci
Фото: AP Photo/ John Carucci

И без того увлекательнейшая история Харви Вайнштейна (которому, кстати, вчера исполнилось 66 лет) поигрывает все новыми и новыми красками.

В частности, пишет TMZ, в Штатах набирает обороты скандал. Ибо выяснилось, что известен как минимум один случай, когда полиция пыталась спровоцировать Вайнштейна при помощи модели. И даже имя девушки названо - Амбра Баттилана.

Оказалось: в 2015-м правоохранители штата Нью-Йорк снабдили модель записывающим оборудованием и отправили прямиком в лапы продюсеру. Выбор же на нее пал по той причине, что ранее, по словам Амбры, Харви ее домогался.

Соответственно, органы ожидали повторения инцидента. И на этот раз - с доказательствами. 

Фото: kinopoisk.ru
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Полученная запись (доступна по ссылке выше) была обнародована осенью прошлого года журналом New Yorker, и из нее явствует, что Вайнштейн предлагал модели отправиться к нему в гостиничный номер, поклявшись здоровьем своих детей, что не причинит девушке никаких неудобств.

При этом модели удалось добиться от продюсера вербального подтверждения предыдущего инцидента, во время которого он ощупал ее грудь. По словам Харви, он вообще всегда так делает. При этом модель отказывается пройти с Вайнштейном, и он гневается.

Теперь губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо требует от полиции объяснений. В частности, почему обвинения продюсеру так и не были предъявлены.

Ему отвечают, что аудиозаписи все-таки было недостаточно, чтобы доказать состав преступления. На что Куомо, в свою очередь, выражает "серьезную озабоченность" состоянием системы. 

Напомним: Харви Вайнштейн, некогда один из самых могущественных деятелей мирового кинопрома, обвиняется в десятках случаев сексуальных домогательств и ряде изнасилований.

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