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20.03.2018 14:45
Рубрика: В мире

Правительство Австрии ужесточит контроль над социальными сетями

Текст: Александр Саможнев

Правительство Австрии приняло решение об ужесточении мер безопасности для борьбы с возможными террористическими атаками и организованной преступностью. Правозащитники усматривают в этом наступление на права граждан, сообщает газета Kronen Zeitung.

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Эксперты отмечают, что центральное место в новом пакете мер безопасности занимает контроль над социальными сетями. При помощи так называемого "федерального трояна" спецслужбы смогут расшифровать закрытые сведения в мессенджерах Skype и WhatsApp, а также в облачных хранилищах данных. При этом при получении подозрения на совершение преступления данные предполагается хранить на сервере свыше одного года. Лицам, случайно попавшим под наблюдение, сообщат об этом позднее.

Предусматривается также законодательно закрепить использование спецслужбами специального программного обеспечения для локализации мобильных телефонов без участия оператора сети. Кроме того, с 2019 года все SIM-карты, которые используются для повременной оплаты телефонной связи, будут подлежать обязательной регистрации.

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