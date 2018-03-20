Пушков: В ухудшении отношений с Саудовской Аравией виноваты сами США

Вашингтон напрасно обвиняет Россию в ухудшении отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России", - написал политик в Twitter.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Москва своей деятельностью на Ближнем Востоке подрывает американо-саудовские отношения. И якобы делается это "за кулисами".

Уже 20 марта президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Вашингтоне обсудят то, как Россия "использует эту ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах", передает ТАСС.