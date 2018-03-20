Пушков: В ухудшении отношений с Саудовской Аравией виноваты сами США

Вашингтон напрасно обвиняет Россию в ухудшении отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
"Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России", - написал политик в Twitter.
Ранее представитель Белого дома заявил, что Москва своей деятельностью на Ближнем Востоке подрывает американо-саудовские отношения. И якобы делается это "за кулисами".
Уже 20 марта президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Вашингтоне обсудят то, как Россия "использует эту ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах", передает ТАСС.
США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что чёрная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Бл.Востоке, если они всюду видят призрак России.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.