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20.03.2018 04:37
Рубрика: В мире

Пушков: В ухудшении отношений с Саудовской Аравией виноваты сами США

Вашингтон напрасно обвиняет Россию в ухудшении отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Фото: depositphotos.com
Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетике

"Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России", - написал политик в Twitter.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Москва своей деятельностью на Ближнем Востоке подрывает американо-саудовские отношения. И якобы делается это "за кулисами".

Уже 20 марта президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Вашингтоне обсудят то, как Россия "использует эту ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах", передает ТАСС.

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