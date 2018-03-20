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20.03.2018 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности

Текст: Светлана Батова

Столичный метрополитен окажет всю необходимую помощь инспектору службы безопасности Сергею Бобкову, пострадавшему 18 марта от нападения агрессивного пассажира на станции "Пролетарская". Напомним, агрессивно настроенный пассажир на просьбу остановиться для проверки рюкзака ударил инспектора ножом в шею.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена, в соответствии с федеральным законодательством досмотр пассажиров Московского метрополитена проводится на постоянной основе. Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил его остановиться для проверки багажа.

В ведомстве отметили, что метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников. Все данные с камер видеонаблюдения из вестибюля и данные с видеорегистратора, установленного на сотруднике, были переданы правоохранительным органам.

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