В московском метро пассажир устроил поножовщину прямо на входе: он ранил сотрудника службы безопасности и попытался скрыться.

Полицейские смогли задержать агрессора, а охранника срочно доставили в больницу. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел на станции "Пролетарская".

Все произошедшее зафиксировала камера на форме охранника. Недалеко от турникетов сотрудник метро попросил мужчину положить на ленту рюкзак для проверки. В этот момент пассажир резко выхватил из кармана куртки нож и напал на мужчину.

Злоумышленник несколько раз ударил его в шею и убежал. Очевидцы немедленно сообщили о происшествии в УВД на метрополитене и вызвали "скорую помощь" для раненого. Охранника быстро доставили в НИИ имени Склифосовского, его жизнь вне опасности.

Сотрудники МВД уже через четыре часа смогли задержать подозреваемого буквально в паре километров от метро "Пролетарская". Против 43-летнего москвича возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство".