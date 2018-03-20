В Москве задержан актер из сериала "Последний мент" Анатолий Наряднов

20 марта в Москве в ходе розыскных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении сожительницы. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", это известный по ролям силовиков в ряде сериалов актер Анатолий Наряднов.

"Вечером 17 марта в полицию позвонила жительница дома в Путевом проезде и сообщила, что ее сосед по дому избил свою сожительницу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что "между 34-летним Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого тот ее избил. После чего скрылся", - приводят слова собеседника агентства.

Отметившего, что женщину доставили в ГКБ имени Пирогова.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупые травмы грудной клетки, переломы ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы.

Подозреваемого задержали только сегодня - на северо-востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью.

Наряднов родился в Саратовской области. Закончил актерский факультет Саратовской государственной консерватории.

На счету актера: роль безымянного инспектора в "Улице", сотрудника СБ - в "По ту сторону смерти", опера в "Светофоре", акушера в "Мамочках", участкового в "Гуляй, Вася!", полицейского в "Последнем менте". Плюс - сериалы "Зорге" и "Взрыв" (где он сыграл гастарбайтера).