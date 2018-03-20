Режиссер Егор Перегудов предложил "Современнику" театральное исследование мещанской любовной драмы столетней давности. Это тем более актуально, что все последние годы "Современник" работает в ДК "На Яузе" для публики, совсем не похожей на чистопрудную. Она гораздо меньше искушена в театральном отношении, более простодушна и явно предпочитает мелодраму и комедию. Пытаясь ответить на эту социальную перемену зрительного зала, Перегудов сочинил спектакль-дивертисмент вокруг бреховской "Мещанской свадьбы".

Бертольт Брехт в 1924 году написал ее с явным приветом чеховской "Свадьбе" и ранней драматургии Маяковского. Впрочем, начинает он свое путешествие в мир любовных несоответствий и разладов с раннего фельетона Антоши Чехонте "О том, как я в законный брак вступил". Этому зачину вторит "Свадьба" Михаила Зощенко про трамвайную внезапную любовь. Сквозь миниатюрный анекдот времен НЭПа проступает едва заметная, но гнетущая атмосфера бессмысленности. Ее прекрасно аранжирует похоронный оркестр из рассказа Михаила Жванецкого "Как шутят в Одессе". Этот оркестр возникает в середине первого акта, чтобы уже не покинуть сцену до самого конца.

Чем оптимистичнее развивается сюжет, тем мрачней становится атмосфера действия

Пустота "мещанских свадеб" первой половины ХХ века все тесней соприкасается в спектакле с экзистенциальным абсурдом. Не случайно первый акт завершает брехтовская "Мещанская свадьба". За огромным столом-объектом сидят Жених (Семен Шомин) и Невеста (Полина Пахомова) и точно перекочевавшие сюда из предыдущей миниатюры Мать жениха (Марина Хазова) и Отец невесты (Александр Кахун), Муж (Евгений Павлов) и Жена (Алена Бабенко), чьи отношения стали еще бессмысленней, еще мертвей.

Во втором акте, построенном на рассказе Ильфа и Петрова "Сильное чувство", нам вроде бы дарят надежду на торжество любви. Ната (Татьяна Лялина) бросает своего жениха Стасика (Николай Клямчук), падая в объятия брошенного ею первого мужа Лифшица (Вано Миранян). Но чем оптимистичнее развивается сюжет, тем мрачней становится вся атмосфера действия. Впрочем, Перегудов, кажется, так и не смог (или не захотел?) сделать отчетливый выбор между философской трагикомедией и комедийно-сатирическим ревю. Очищая спектакль от бытовых деталей, он сделал его абстрактным, парящим в воздухе, где нет сатирической плоти и философской мощи. Зато есть чувство, что пошлые свадьбы городских окраин - тема, мощно заявившая о себе в первой четверти ХХ века, вновь резонирует с нашей эпохой.