В Приморье проверят законность сгоревшего приюта для бездомных

Прокуратура Приморского края проверит, насколько законно работал приют для бездомных, где ночью произошел пожар и погибли четыре человека.

Как сообщает надзорный орган, проверяющие выясняют, имел ли данный объект "официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан". После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Между тем причиной пожара мог быть поджог. "Большая площадь, которая пострадала, не могла просто так загореться. Это поджог… Кроме того, курение и распитие спиртного в доме и на территории строго запрещено", - цитирует слова организтора приюта Татьяны Лисенковой РИА Новости

Также она отметила, что в течение последнего года неизвестные несколько раз поджигали машины волонтеров приюта. Не исключено, что поджигателями были жители соседних домов.

Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четверых человек - двух мужчин и двух женщин. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время устанавливается причина пожара, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося", - рассказала старший помощник руководителя ведовства Аврора Римская.