В Приморье из психбольницы сбежали три пациента

В Приморье три пациента психиатрической больницы самовольно покинули чреждение. На данный момент полиция задержала беглецоы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, заявление об их пропаже поступило от сотрудника Краевой психиатрической больницы № 1, расположенной в селе Заречное Уссурийского городского округа.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что трое пациентов, 26, 33 лет и 41 года, находящиеся по решению суда на принудительном лечении, ушли во время прогулки. Ориентировки с приметами раздали полицейским.

Далеко уйти сбежавшим не удалось - в районе села Баневурово того же Уссурийского городского округа их задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства происшествия.