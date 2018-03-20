Минниханов: Наша задача - сделать все необходимое для развития бизнеса

В Казани состоялся масштабный обучающий форум для предпринимателей "Перезагрузка". Бизнес-форум, организованный министерством экономики Татарстана, собрал порядка шести тысяч участников. В церемонии открытия принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В своем приветственном слове он подчеркнул, что основная задача руководства республики - сделать все необходимое для динамичного развития малого и среднего бизнеса. Реализуемые сегодня программы нацелены на создание инфраструктуры - это особые экономические зоны, технопарки, ИТ-парки, ТОСЭР. В Татарстане аккумулировано 10 процентов всех подобных инфраструктурных решений России.

- Мы должны дать нашей молодежи возможность проявить себя. Здесь у нас никаких сомнений нет. Важны способные предприимчивые люди. У нас их достаточно. Наша задача - обучить их, дать им навыки, которые необходимы для занятия предпринимательством. Также необходимо создать условия для снижения административных барьеров. В этом направлении также ведется активная работа. Я думаю, что республика Татарстан должна стать местом, где не только наши предприниматели, но и молодежь из других регионов будет приезжать, учиться, создавать новые бизнесы, - добавил Минниханов.

Фото: Пресс-служба президента Татарстана

В течение всего дня перед собравшимися выступали лучшие российские спикеры, рассказавшие о собственном опыте в бизнесе, о самых свежих трендах в развитии компаний, в продажах, в маркетинге: маркетолог №1 в России Игорь Манн, венчурный инвестор Игорь Рыбаков, основатель бренда "Чайхона №1" Алексей Васильчук и многие другие.

Как отметил глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев, сегодня малое и среднее предпринимательство - это базисный фактор роста экономики и производительности труда: "Доступ к информационным и образовательным площадкам является базисной составляющей индустрии предпринимательства. Мы планируем изучать и внедрять лучшие практики, следить и участвовать в изменениях, происходящих в современном мире".

По словам ректора Школы Бизнеса "Синергия" Григория Аветова, он впечатлен желанием предпринимателей Татарстана обучаться.

- C учетом высокого спроса на бизнес-образование в Татарстане, который предприниматели республики продемонстрировали в минувшую пятницу, мы приняли решение открыть Центральное представительство Школы Бизнеса "Синергия" в столице Татарстана Казани, - отметил Аветов.