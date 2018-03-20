В больнице Татарстана начали брать плату за "парковку" колясок

В детской поликлинике №4 Набережных Челнов начали взимать плату за хранение колясок. Сообщение об этом от жителей города опубликовано в системе "Народный контроль".

Как отмечается в обращении, чтобы воспользоваться колясочной, через кассу необходимо внести 10 рублей. Фото чека за услугу приложено к жалобе.

Автор обращения, которое поддержали и другие горожане, приводит в качестве примера другую детскую поликлинику, где есть аналогичное помещение, но деньги за его использование не берут.

- Неужели руководству поликлиники жалко представить теплую колясочную для маленьких детей? - недоумевает жительница города, составившая обращение.

В минздраве Татарстана сообщили, что помещение для колясок с отдельным входом в поликлинике предусмотрено проектом ремонта медучреждения, после которого и была организована охрана.

- Деньги на эти цели взимались официально, шли через кассу и учитывались. В настоящее время проводится монтаж системы видеонаблюдения. В дальнейшем обеспечение сохранности колясок для детей и других средств для их транспортировки будет осуществляться посредством камеры видеонаблюдения на безвозмездной основе, - заключили в ведомстве.