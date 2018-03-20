В Кировской области возбуждено дело по факту нападения на медсестру

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нападения пьяного пациента на медсестру стоматологического кабинета. Об этом сообщили "РГ" во вторник в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 18 марта вечером в поликлинику Яранской райбольницы пришел пьяный мужчина с жалобой на зубную боль. Находившаяся в кабинете стоматолога медсестра сказала, что рабочий день закончился, врача на месте уже нет и предложила мужчине прийти на следующий день.

Такой ответ его не устроил, мужчина схватил лежавшие на столе ножницы и приставил их в горлу медсестры, требуя немедленно удалить зуб. После чего учинил в кабинете разгром. После того, как медики пообещали вызвать полицию, убежал, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии.

В результате инцидента никто не пострадал. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).