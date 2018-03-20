В Татарстане в багажнике машины нашли 16 килограммов наркотиков

Крупную партию наркотических средств обнаружили инспекторы ГИБДД в Татарстане во время проверки автомобиля.

Как сообщили в республиканском МВД, иномарка, которой управлял 43-летний мужчина, следовала из Москвы в Казань. В ходе досмотра багажника машины полицейские наткнулись на укрытый одеялом пластиковый пакет. В нем находились свертки с порошкообразным веществом.

Во время экспертизы выяснилось, что в автомобиле находилось 15,8 килограмма наркотических средств разного вида, включая "синтетику".

Впоследствии выяснилось, что курьер должен был доставить партию не только в Казань, но и в Пермь, Самару и Уфу.

Водителем автомобиля оказался ранее судимый за грабежи и разбои мужчина. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). На время расследования по решению суда заключен под стражу.