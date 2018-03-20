В Ульяновске нашли убитыми мать и троих детей

В Ульяновске ночью в одном из жилых домов по улице Бебеля нашли тела местной жительницы 27 лет и трех ее несовершеннолетних детей.

По данным регионального СК, им было десять, шесть и пять лет. На телах погибших обнаружены множественные ножевые ранения.

- По предварительной версии женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством. Тела погибших обнаружены их соседкой, пришедшей в квартиру по просьбе бывшего супруга погибшей и отца детей, проживавшего отдельно, - рассказали в СУ СК по Ульяновской области.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних.