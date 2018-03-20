Красноярский край получит больше всего средств на повышение зарплат

20 миллиардов рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам. Распоряжением правительства деньги распределены по регионам. Документ опубликован на сайте правительства России.

Средства выделены из Резервного фонда. И пойдут они на то, чтобы довести минимальную зарплату работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума в 11,2 тысячи рублей. Это должно произойти с 1 мая этого года.

Больше всего денег получит Красноярский край - 1 миллиард 62,7 миллиона рублей, Алтайский край - 906,9 миллиона, Иркутская область - 715,8 миллиона, республика Башкортостан - 790,2 миллиона.

Закон о доведении МРОТ до величины прожиточного минимума подписал Владимир Путин две недели назад.