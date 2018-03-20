В Иркутске мужчина жестоко убил жену и ребенка из-за ревности

В Иркутске 26-летнего мужчину обвинили в убийстве 21-летней супруги и ребенка, которому только исполнилось 1,5 года. Об инциденте сообщил Следственный комитет РФ.

Как рассказали следователи, трагедия произошла в одной из съемных квартир Иркутска, где семья остановилась, прибыв из соседней республики.

В какой-то момент мужчина заподозрил молодую жену в измене и, схватив нож, набросился на девушку с ребенком.

Тела убитых обнаружила хозяйка квартиры. Она и позвонила в дежурную часть.

- Мужчину задержали в одном из садоводств. Благодаря собранным неопровержимым доказательствам он признал свою вину, рассказав о мотиве преступления, - пояснили следователи.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.