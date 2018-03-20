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20.03.2018 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле возбудили дело о падении бетонной плиты на школьницу

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту травмирования семилетней девочки на территории одной из школ Барнаула. Как сообщала "РГ", на ребенка упала бетонная плита ограждения.

Управляющая компания выплатит школьнице компенсацию за травму

- 19 марта 2018 года примерно в 16.20 по местному времени первоклассница возвращалась домой, когда на нее упала часть конструкции ограждения территории одной из общеобразовательных школ Барнаула, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по региону Ольга Чеснокова. - С травмами девочка была госпитализирована в городскую больницу. Ребенок получил множественные переломы, но ее жизни сейчас уже ничего не угрожает.

По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что руководство школы ненадлежащим образом не приняло своевременных мер по ремонту ограждения, имеющего следы коррозии сварных швов.

- Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), - подчеркнула Ольга Чеснокова. - Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории школы.

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