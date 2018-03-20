В Барнауле возбудили дело об избиении школьницы

Следственные органы Алтайского края, проверив сообщения в социальных сетях об избиении 16-летней школьницы группой подростков, возбудили уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.

- По предварительным данным, 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой шесть тысяч рублей, - рассказал корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по региону Ольга Чеснокова. - А когда та отказалась, вместе с подругой избила ее.

Напомним, инцидент произошел девятого марта в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Панфиловцев города Барнаула. Как писала "РГ", школьницу избивали в подъезде дома в присутствии подростков, которые снимали все это на видео, а потом выставили в соцсетях. Девушка получила множественные ушибы, но ее здоровью ничего не угрожает.

- Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия). Следствию предстоит установить все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий, - отметила Ольга Чеснокова.