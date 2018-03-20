В Томске завели дело после обрушения снега на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения снега на шестилетнего ребенка.

Пострадавший мальчик находится в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, вчера глыба снега рухнула на гуляющего ребенка с крыши трехэтажного жилого дома в Ленинском районе.

По предварительным данным, сход снега произошел в результате ненадлежащего оказания представителями ООО "Управляющая компания "Ремстройбыт" услуг по содержанию кровли.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.