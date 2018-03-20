В Забайкалье членов банды задержали за серию убийств

Полиция Забайкальского края задержала 11 человек, подозреваемых в совершении убийств и причинении тяжкого вреда здоровью в составе преступной группы. Их жертвами в общей сложности стали 17 жителей Читы и Иркутской области, сообщили в МВД по региону.

Как рассказали в полиции, в октябре прошлого года правоохранителям удалось задержать мужчину, более 10 лет находившегося в федеральном розыске - он скрывался во Владимировской области.

- Работа с ним позволила оперативникам раскрыть серию преступлений, совершенных в 1995-2005 годах. В итоге сотрудники уголовного розыска задержали еще 10 участников организованной группы. Все они в указанный период занимались физическим устранением лиц, препятствующих им в коммерческой деятельности, участников конкурирующих и враждебных групп, а также с целью сокрытия ранее совершенных преступлений, - рассказали в МВД Забайкалья.

По словам оперативников, все преступления отличались высоким уровнем подготовки и исполнения. Роли каждого члена ОПГ были строго распределены, соблюдалась жесткая иерархия, использовались меры конспирации. Участники группы использовали автоматическое оружие и пистолеты. Так, у банды изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, в том числе пять автоматов Калашникова, взрывчатые вещества общей массой более трех килограммов и около 10000 патронов различного калибра.

Сейчас следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статье 209 УК РФ "Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения граждан или организации".