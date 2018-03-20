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20.03.2018,  
17:09
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

К Кольскому полуострову направился самолет-разведчик ВВС США

В район Баренцева моря по направлению к Кольскому полуострову с британской авиабазы Милденхолл сегодня вылетел американский стратегический самолет-разведчик.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Это Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.

Фото: depositphotos.com
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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

В небе над Северным морем самолет был дозаправлен. Затем он продолжил полет вдоль северного побережья Норвегии.

По данным Минобороны, незадолго до этого около 7 самолетов Швеции, Германии, США и других стран НАТО были замечены у границ России в районе Балтики. Иногда самолеты приближались к российским рубежам на расстояние около 30 километров.

А за период с 9 по 16 марта у воздушных рубежей РФ были зафиксированы 22 иностранных самолета-разведчика. Нарушений границ России допущено не было.

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