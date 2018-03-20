В Ленобласти завели дело на банду похитителей людей

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело о создании банды и участии в ней в отношении шестерых мужчин, занимавшихся похищением людей и вымогательством денег.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, возраст подозреваемых - от 28 до 33 лет. Согласно материалам дела, они занимались преступным промыслом с февраля по август 2017 года. Представляясь полицейскими, злоумышленники совершили пять похищений в Кировском и Колпинском районах Ленобласти. При себе у них было огнестрельное оружие.

В конце августа 2017 года полиция задержала главаря банды, и преступления прекратились. Сейчас все фигуранты дела арестованы, а следователи выявляют остальные эпизоды.