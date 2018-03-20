В Вологде загорелись мебельные склады, расположенные в Ленинградском тупике. Как сообщили в пресс-службе регионального УМЧС, для борьбы с возгоранием отправили девять пожарно-спасательных расчетов и 28 человек.

Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 6.35. Черный дым, который поднимался столбом, был хорош виден в центральной части города.

В Ленинградском тупике расположены склады, в том числе и мебельные. По предварительным данным, там и произошел пожар. Огонь распространился на площади около одной тысячи квадратных метров.

По данным УМЧС Вологодской области, пострадавших нет.