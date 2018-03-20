В войска ЮВО поступили "всеядные" минометы "Сани"

Порядка 20 модернизированных минометов 2С12А "Сани" поступило на вооружение в мотострелковое соединение в Ростовской области. С ним могут применяться почти все типы мин калибра 120 миллиметров - в том числе зажигательные, дымовые, осветительные, и агитационные, а также управляемые высокоточные мины КМ-8 "Грань". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Уникальный в своем классе буксируемый миномет "Сани" имеет в своем основании шарнир, который позволяет эффективно управлять стрельбой по различным целям. Благодаря легким колесам его можно достаточно быстро перемещать по огневой линии, а при необходимости буксировать при помощи грузовика прямо по земле, не загружая в кузов. Для перевозки на большие расстояния миномет погружают в машину при помощи специальной электрической лебедки.

По словам военных экспертов, наиболее эффективно оружие показало себя в горных условиях при сложном рельефе. Так, его успешно применяли в боевых столкновениях с боевиками на Северном Кавказе, есть данные об использовании миномета и в гористых частях Сирии.

Основная цель "Саней" - уничтожение живой силы и огневых средств противника, а также разрушение полевых оборонительных сооружений.

По данным разработчиков, максимальная дальность стрельбы миномета превышает семь километров, а при использовании мин типа "Грань" - девять. Прицельная скорострельность достигает девяти выстрелов в минуту, что делает его одним из самых грозных видов оружия в своем классе.