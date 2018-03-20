В Волгограде лжестраховщики похитили 200 миллионов рублей

Новости

Шон Пенн написал дебютный роман 16:35
Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова 16:33
Сколько получат призеры школьных Олимпиад 16:31
Будущее "Рика и Морти" оказалось под вопросом 16:26
В Татарстане в багажнике машины нашли 16 килограммов наркотиков 16:25
В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки 16:22
В московском метро пассажир устроил поножовщину 16:20
Президент Беларуси рассказал молодежи об отпуске и свободном времени 16:18
Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов 16:15
"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет в новом комедийном сериале HBO 16:10
В Барнауле возбудили дело об избиении школьницы 16:09
Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане 16:07
В больнице Татарстана начали брать плату за "парковку" колясок 16:03
В школе в Мэриленде произошла стрельба 16:00
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии 16:00
Спецборт прибыл в Лондон за российскими дипломатами 15:59
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование 15:59
Начата работа над продолжением "Матрицы" 15:59
Вице-губернатор Севастополя подал в отставку 15:56
В Ульяновске во время операции женщине ввели токсин 15:55
Стоимость нефти превысила 67 долларов 15:51
На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину 15:50
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отстрелялся в Балтийском море 15:50
В четырех муниципалитетах Дагестана введен режим КТО 15:48
Созданный сибирским подростком учебник по физике внедрят в школы 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде лжестраховщики похитили 200 миллионов рублей

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Волгограде директор страховой компании и его сообщники обвиняются в хищении субсидий для сельхозпроизводителей на компенсацию по оплате страховых премий. За два года мошенники получили из бюджета 200 миллионов рублей.

На Урале директора интерната осудили за банкет за счет детей

Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, схема хищения была выявлена совместно с сотрудниками ФСБ. Правоохранители выяснили, что с 2013 по 2014 годы директор новосибирской страховой фирмы с пятью представителями филиала в Волгоградской области зарегистрировали несколько предприятий. Подконтрольные им коммерческие структуры якобы выдавали фермерам займы на оплату 50 процентов страховой премии. За это время были заключены договоры с 59 сельхозпроизводителями.

Для получения субсидий все необходимые документы предоставлялись в региональные комитеты сельского хозяйства. Деньги, поступавшие на счета, лжестраховщики распределяли между собой.

Сейчас подозреваемый в организации этой деятельности содержится в следственном изоляторе, двое сообщников - под подпиской о невыезде, еще двое - под домашним арестом, а шестой участник - в розыске. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Организаторы преступной схемы могут лишиться свободы на срок до десяти лет.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней
В Кремле отметили "маниакальные желания" за океаном в отношении России
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля