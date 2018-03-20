В Волгограде лжестраховщики похитили 200 миллионов рублей

В Волгограде директор страховой компании и его сообщники обвиняются в хищении субсидий для сельхозпроизводителей на компенсацию по оплате страховых премий. За два года мошенники получили из бюджета 200 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, схема хищения была выявлена совместно с сотрудниками ФСБ. Правоохранители выяснили, что с 2013 по 2014 годы директор новосибирской страховой фирмы с пятью представителями филиала в Волгоградской области зарегистрировали несколько предприятий. Подконтрольные им коммерческие структуры якобы выдавали фермерам займы на оплату 50 процентов страховой премии. За это время были заключены договоры с 59 сельхозпроизводителями.

Для получения субсидий все необходимые документы предоставлялись в региональные комитеты сельского хозяйства. Деньги, поступавшие на счета, лжестраховщики распределяли между собой.

Сейчас подозреваемый в организации этой деятельности содержится в следственном изоляторе, двое сообщников - под подпиской о невыезде, еще двое - под домашним арестом, а шестой участник - в розыске. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Организаторы преступной схемы могут лишиться свободы на срок до десяти лет.