Вице-губернатор Севастополя подал в отставку

В правительстве Севастополя грядут кадровые перестановки. Вице-губернатор Вячеслав Гладков подал в отставку, а главе департамента образования грозит увольнение.

Официально об увольнении Гладкова пока не сообщалось, но он подтвердил журналистам, что написал заявление об отставке. Причины ухода из правительства Севастополя чиновник раскрывать не стал.

Должность вице-губернатора Севастополя в составе команды Дмитрия Овсянникова он занял в сентябре 2016 года, до этого работал мэром закрытого города Заречный Пензенской области. В Севастополе он отвечал за сферу общественных коммуникаций, взаимодействие с муниципалитетами, общественную безопасность. В городе отмечают, что Гладкову удалось наладить контакт с общественниками, ветеранскими организациями, политическими партиями, а его уход стал неожиданностью.

Губернатор города Дмитрий Овсянников на прошлой неделе говорил журналистам, что доволен работой своих замов, хоть они и трудятся на износ, "без отдыха и положительных эмоций".

- Все мои заместители работают качественно, на твердую "четверку". Я бы не хотел никого из них потерять, - сказал Овсянников.

Одновременно угроза увольнения нависла над директором департамента образования Михаилом Родиковым. Глава города на аппаратном совещании отчитал чиновника за то, что тот не контролирует ситуацию в подведомственных учреждениях. Здание одного из детсадов находится в аварийном состоянии, но решение о переводе детей и капитальном ремонте не принято. Родители не знают, что будет с детсадом, куда им водить детей.

- Идет повторная экспертиза, потом вам доложим, - пытался оправдаться Родиков. - Вывод об аварийности детского сада сегодня сделать невозможно, потому что не проводились геологические изыскания.

- Я вранье не люблю, и несвоевременные, теневые решения, - заявил Овсянников. - До конца недели разберемся с детским садом, а потом будем принимать кадровое решение.