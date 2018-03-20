Новости

Шон Пенн написал дебютный роман 16:35
Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова 16:33
Сколько получат призеры школьных Олимпиад 16:31
Будущее "Рика и Морти" оказалось под вопросом 16:26
В Татарстане в багажнике машины нашли 16 килограммов наркотиков 16:25
В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки 16:22
В московском метро пассажир устроил поножовщину 16:20
Президент Беларуси рассказал молодежи об отпуске и свободном времени 16:18
Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов 16:15
"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет в новом комедийном сериале HBO 16:10
В Барнауле возбудили дело об избиении школьницы 16:09
Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане 16:07
В больнице Татарстана начали брать плату за "парковку" колясок 16:03
В школе в Мэриленде произошла стрельба 16:00
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии 16:00
Спецборт прибыл в Лондон за российскими дипломатами 15:59
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование 15:59
Начата работа над продолжением "Матрицы" 15:59
Вице-губернатор Севастополя подал в отставку 15:56
В Ульяновске во время операции женщине ввели токсин 15:55
Стоимость нефти превысила 67 долларов 15:51
На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину 15:50
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отстрелялся в Балтийском море 15:50
В четырех муниципалитетах Дагестана введен режим КТО 15:48
Созданный сибирским подростком учебник по физике внедрят в школы 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 15:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вице-губернатор Севастополя подал в отставку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

В правительстве Севастополя грядут кадровые перестановки. Вице-губернатор Вячеслав Гладков подал в отставку, а главе департамента образования грозит увольнение.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Овсянников отправил правительство Севастополя в отставку

Официально об увольнении Гладкова пока не сообщалось, но он подтвердил журналистам, что написал заявление об отставке. Причины ухода из правительства Севастополя чиновник раскрывать не стал.

Должность вице-губернатора Севастополя в составе команды Дмитрия Овсянникова он занял в сентябре 2016 года, до этого работал мэром закрытого города Заречный Пензенской области. В Севастополе он отвечал за сферу общественных коммуникаций, взаимодействие с муниципалитетами, общественную безопасность. В городе отмечают, что Гладкову удалось наладить контакт с общественниками, ветеранскими организациями, политическими партиями, а его уход стал неожиданностью.

Губернатор города Дмитрий Овсянников на прошлой неделе говорил журналистам, что доволен работой своих замов, хоть они и трудятся на износ, "без отдыха и положительных эмоций".  

После скандала заместитель губернатора Севастополя ушел в отставку

- Все мои заместители работают качественно, на твердую "четверку". Я бы не хотел никого из них потерять, - сказал Овсянников.

 

Одновременно угроза увольнения нависла над директором департамента образования Михаилом Родиковым. Глава города на аппаратном совещании отчитал чиновника за то, что тот не контролирует ситуацию в подведомственных учреждениях. Здание одного из детсадов находится в аварийном состоянии, но решение о переводе детей и капитальном ремонте не принято. Родители не знают, что будет с детсадом, куда им водить детей.

- Идет повторная экспертиза, потом вам доложим, - пытался оправдаться Родиков. - Вывод об аварийности детского сада сегодня сделать невозможно, потому что не проводились геологические изыскания.

- Я вранье не люблю, и несвоевременные, теневые решения, - заявил Овсянников. - До конца недели разберемся с детским садом, а потом будем принимать кадровое решение.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней
В Кремле отметили "маниакальные желания" за океаном в отношении России
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля