В Югре спасатели помогли беременной женщине в тайге

В Сургутском районе беременной женщине, которая находилась далеко от крупных населенных пунктов, потребовалась помощь врачей.

- Сообщение поступило вечером 18 марта из угодий в труднодоступном районе Югры - в 600 километрах от Сургута. Несмотря на пургу и метель группа, в которую вошли сотрудники поисково-спасательного отряда "Центроспас-Югория" и врачи Центра медицины катастроф выехали на помощь, - рассказали в информационно-аналитическом отделе учреждения.

Спасатели ехали на "Газели" и снегоходах при нулевой видимости и в сплошном снежном буране. Ночью 19 марта им пришлось остановиться и дождаться наступления утра на Мултановском месторождении.

Сегодня утром погодные условия улучшились и женщину вертолетом доставили в Сургут. Ее состояние удовлетворительное.