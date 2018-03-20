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1 марта 2018 г. 16:43
"Родина"
Родина - №318 (3)

На фоне Пушкина

Фоторепортаж Юрия Лепского из Пушкинских Гор, где "Родина" встретилась со своими благодарными читателями

"Заграница деликатно недоумевает по поводу нашего преклонения перед Пушкиным, ибо смертно скучает над "Онегиным". Русский же, и не читавши "Онегина", за Пушкина умрет. Для русского нет отдельно "Онегина" или "Капитанской дочки", а есть ПУШКИН во всех его грехах, шаловливости, дерзости, свете, языке, трагедии, смерти...", - слова замечательного писателя-мариниста Виктора Конецкого по особому звучали в Пушкинских Горах. Выездная редакция журнала побывала здесь вместе с гендиректором Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого и нашим постоянным автором Татьяной Акуловой-Конецкой. Она привезла с собой воспоминания мужа о Михайловском, где он часто работал, и его удивительные акварели этих мест.

Множество малоизвестных тем, предложенных "Родине" на читательской конференции, заставили редакцию пересмотреть долговременные планы: номер к 120-летию Поэта мы сделаем в Пушкинских Горах...

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