"Заграница деликатно недоумевает по поводу нашего преклонения перед Пушкиным, ибо смертно скучает над "Онегиным". Русский же, и не читавши "Онегина", за Пушкина умрет. Для русского нет отдельно "Онегина" или "Капитанской дочки", а есть ПУШКИН во всех его грехах, шаловливости, дерзости, свете, языке, трагедии, смерти...", - слова замечательного писателя-мариниста Виктора Конецкого по особому звучали в Пушкинских Горах. Выездная редакция журнала побывала здесь вместе с гендиректором Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого и нашим постоянным автором Татьяной Акуловой-Конецкой. Она привезла с собой воспоминания мужа о Михайловском, где он часто работал, и его удивительные акварели этих мест.

Множество малоизвестных тем, предложенных "Родине" на читательской конференции, заставили редакцию пересмотреть долговременные планы: номер к 120-летию Поэта мы сделаем в Пушкинских Горах...