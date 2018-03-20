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20.03.2018 12:15
Рубрика: Дороги

Росавтодор не отказывается от планов по реконструкции Щелковского шоссе

Текст: Татьяна Шадрина

Росавтодор не намерен отказывается от реконструкции Щелковского шоссе, отметил глава ведомства Роман Старовойт, отвечая на вопрос "РГ".

Но пока не урегулирован вопрос по прохождению трассы по территории национального парка "Лосиный остров", отметил Старовойт.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Не удается до сих пор решить вопрос предоставления альтернативной площади, взамен изымаемой. Хотя там площади не очень большие - менее десяти гектаров. Но чтобы решить вопрос в правовом поле, требуется много времени для принятия подзаконных актов, сказал Старовойт.

"Знаем, что этот проект востребован, будем ускорять решение вопросов", - пообещал он.

#дороги