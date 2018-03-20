Росавтодор не отказывается от планов по реконструкции Щелковского шоссе

Росавтодор не намерен отказывается от реконструкции Щелковского шоссе, отметил глава ведомства Роман Старовойт, отвечая на вопрос "РГ".

Но пока не урегулирован вопрос по прохождению трассы по территории национального парка "Лосиный остров", отметил Старовойт.

Не удается до сих пор решить вопрос предоставления альтернативной площади, взамен изымаемой. Хотя там площади не очень большие - менее десяти гектаров. Но чтобы решить вопрос в правовом поле, требуется много времени для принятия подзаконных актов, сказал Старовойт.

"Знаем, что этот проект востребован, будем ускорять решение вопросов", - пообещал он.