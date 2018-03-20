Российские летчики установили несколько мировых рекордов на Як-130

Российские летчики установили мировые рекорды на учебно-боевом самолете Як-130, сообщает сайт авиастроительной корпорации "Иркут".

Рекордные полеты проводились в октябре 2106 года, однако известно о них стало только сейчас, когда Международная авиационная федерация официально зарегистрировала их результат.

"Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 кг до 9000 кг", - заявили в корпорации.

Рекорды были установлены летчиками-испытателями ЛИИ им. М.М. Громова. В состав экипажей входили Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьяно.

Экипаж Кононенко и Севастьянова, к примеру, установил рекорд скороподъемности до высоты 6000 метров - 1 минута 42 секунды. Также был установлен и рекорд скороподъемности до 9000 метров - за 2 минуты и 44 секунды Кононенко и Мутовин вывели самолет на указанную высоту.

По словам заместителя гендиректора ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" по летным испытаниям Героя России Романа Таскаева, рекордные полеты продемонстрировали как выдающиеся возможности самолета Як-130, так и мастерство российских летчиков-испытателей.

Напомним, Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения. Он предназначен для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим характеристикам самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов четвертого и пятого поколений.