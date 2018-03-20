Российскую армию вооружат БУМ-машиной

Новая бурильно-ударная машина БУМ-2 будет принята на вооружение инженерных войск, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

- БУМ-2 успешно прошла полевые испытания. В 2018 году планируется проведение государственных испытаний, а затем принятие машины на снабжение инженерных войск, - рассказали в военном ведомстве.

Установка для бурения скважин в скальных породах, мерзлых и немерзлых грунтах базируется на четырехосном шасси КамАЗ повышенной проходимости. Экипаж машины два человека. Помимо мощного механического бура на телескопической стреле БУМ-2 укомплектована ручным гидроинструментом. Машина может использоваться и для создания шурфов при взрывных работах в районах возведения фортификаций.

- БУМ-2 позволит значительно повысить возможности инженерных войск при возведении временных и постоянных укреплений, - отметили в Минобороны РФ.