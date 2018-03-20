Стали известны носители и мощность гиперзвукового блока "Авангард"

Носителями нового гиперзвукового крылатого блока станут жидкостные межконтинентальных баллистических ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет")

Об этом сообщил ТАСС источник в ОПК. Он уточнил, что в начале 2000-х годов Россия получила от Украины за "газовые долги" около 30 таких ракет.

После распада СССР они хранились на складах в незаправленном состоянии. То есть, как пояснил собеседник, МБР "практически новые, способные стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет".

Позже, после принятия на вооружение тяжелой ракеты РС-28 "Сармат", гиперзвуковые блоки будут устанавливать и на нее.

Мощность ядерного боевого заряда "Авангарда", по словам источника, более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Этого хватит для уничтожения "особо важных целей".

Для сравнения - мощность современных стратегических ядерных носителей России США, Великобритании, КНР не превышает одной мегатонны.

Напомним, что впервые о гиперзвуковом комплексе "Авангард" в своем Послании Федеральном собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

Его уникальность в том, что он способен лететь в плотных слоях атмосферы (на границе со стратосферой) на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Справка "РГ"

Комплекс УР-100Н УТТХ принят на вооружение принят в 1980 году. Серийное производство продолжалось до 1985 года. Всего было поставлено на боевое дежурство 360 ракет. Стационарный ракетный комплекс включал в себя 10 межконтинентальных баллистических ракет 15А35 смонтированных в шахтных пусковых установках, а также унифицированный командный пункт высокой защищенности. Стартовая масса - 105,6 тонн. Забрасываемый вес - 4, 350 килограммов. Максимальная дальность - 10 000 километров.

На базе МБР были созданы ракеты-носители "Рокот". Возможен вывод на околоземную орбиту груза массой до 1 950 килограммов.